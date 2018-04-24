الجزائر تدرس إدراج رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

يبحث المجلس التشريعي الجزائري مشروع قانون لإدراج رأس السنة الأمازيغية «أمنزون يناير» الموافق 12 يناير من كل سنة «عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر».



وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، مساء أمس الإثنين، فإن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تعزيز الهوية الوطنية بمقوماتها الثلاث الإسلامية والعربية والأمازيغية، وكذا المصالحة الوطنية من أجل دعم الوحدة الوطنية حول تاريخ الجزائر وهويتها، وقيمتها الروحية والحضارية.



يشار إلى أن الدستور الجزائري ينص على أن «تمازيغت هي لغة وطنية ورسمية، تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني».



كما تنص المادة على إحداث «مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية».