انضمام «عزمى وأشجان» إلى تليفزيون دبى

تُعاقد تليفزيون «دبي» مؤخرًا مع المنتج أحمد السبكي على شراء حقوق عرض مسلسل «عزمي وأشجان» على شاشتها خلال رمضان المقبل، بصورة حصرية في منطقة الخليج وهو من بطولة الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم.



وينضم المسلسل إلى عدة مسلسلات مصرية تعرض على شاشة القناة الإماراتية بعد «نسر الصعيد» للفنان محمد رمضان ومسلسل «ضد مجهول» للفنانة غادة عبدالرازق، ومسلسل «ليالي أوجيني» للفنان ظافر العابدين وأمينة خليل.



ويواصل حسن الرداد وإيمي تصوير «عزمي وأشجان» بعدة مناطق وديكورات داخل القاهرة، حيث انتهى صناع العمل من ثلثي ساعات التصوير حتى الآن.



و«عزمى وأشجان»، بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم، ويشارك فى البطولة الفنان الكبير سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، وصلاح عبد الله تأليف ورشة كتابة، ومن إخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى.