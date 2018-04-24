«المسطحات» تزيل 57 حالة تعدِ على النيل وتضبط 123 قضية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل" بمختلف المحافظات.



ونجحت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 123 قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ 57 إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف، وتنفيذ حكمين قضائيين.



كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 12 قضية "مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلي، مطبوعات.