دار شهريار تصدر طبعة جديدة من «بلاغة التزوير»

في طبعة جديدة، صدر مؤخرا عن دار شهريار فى بغداد٬ كتاب «بلاغة التزوير.. فاعلية الإخبار في السرد العربي القديم» للباحث الدكتور لؤي حمزة عباس.



ويقدم الباحث قراءة هامة في السرد العربي القديم٬ يسعى من خلالها إلى تأمل النُسج السردية ومعاينة عناصرها بهدف الوقوف على قيمها الثقافية، تتوجه الدراسة لمعالجة السردي من منظور تعالقه مع الثقافي، واكتشاف قدرة كل منهما في الإفصاح عن الآخر، إضاءته وكشف خفاياه، إذ يظل السردي محكوما بمجاله الثقافي، هذا المجال الذي يرعى شبكة لانهائية من الخطابات، نصية وغير نصية.



يشار إلي أن الكتاب كان صدر في طبعته الأولي قبل ثمان سنوات٬ تحديدا في العام 2010.