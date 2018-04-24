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الثقافة
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 01:43 ص

صدور ديوان «أحزان السنة العراقية» لـ خزعل الماجدى

صدور ديوان «أحزان
نضال ممدوح
dostor.org/2141157

صدرت مؤخرا عن دار ميزوبوتاميا ببغداد٬ المجموعة الشعرية «أحزان السنة العراقية» للكاتب خزعل الماجدي.

ويقدم لنا الشاعر مشروعا شعريا جديدا٬ يرصد فيه ما حصل في العراق من دمار وخراب وموت ويختار سنة 2006 نموذجا لذلك لأنها السنة الأكثر دموية وخرابا وحزنا في تاريخ العراق.

ويقدم لنا روزنامة شعرية ترصد كل أيام هذه السنة بـ 365 قصيدة في أكبر تراجيديا شعرية عربية معاصرة، حيث قام الشاعر بكتابتها على عدة مستويات فهناك أولا أحداث الحاضر على أرض العراق٬ وثانيا أحداث التاريخ المستعادة مع الأحداث الحاضرة٬ وثالثا الأحداث الخاصة التي مر بها الشاعر في ذلك العام.

روزنامة شعرية فريدة كتبها الشعر كنمط شعري جديد وهي ثمرة ناضجة من ثمرات الشعرية العراقية بعينين مفتوحتين على سيل الأحداث التي مر بها العراق وما زال يمر به.

«أحزان السنة العراقية» عمل شعري عراقي تلتحم فيه الخبرة الجمالية للشاعر مع الألم الذي عصف به بعد خطف ولده٬ وتواتر الدمار والخراب والأحزان التي مر بها العراق في أكثر السنين وانهيارا فقد أمسك الشاعر بزمن صعب وهو دامي القلب ليصنع لنا من عذابه هذا الشعر النادر.

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