ميساء مغربى تخوض أولى تجاربها الإخراجية بفيلم «وجوه محرمة»

تخوض النجمة ميساء مغربي، أولى تجاربها الإخراجية بالفيلم السعودي الجديد "وجوه محرّمة"، بالإضافة إلى مشاركتها بتمثيل بعض المشاهد بالعمل.



ويجري حالياً تصوير مشاهد فيلم "وجوه محرّمة"، بمشاركة الفنانة ميساء مغربي كمخرجة وممثّلة، ويضم الفيلم نخبة من النجوم بمن فيهم المغنية الشعبية "توحة" إلى جانب عدد من الممثلين السعوديين المعروفين.



وتتناول قصّة الفيلم ثلاثة أجيال مختلفة في مدينة الرياض، بدءاً من السبعينيات مروراً بالثمانينيات والألفية الجديدة وصولاً إلى اليوم.





