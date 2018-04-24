القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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الثقافة
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 01:25 ص

30 أبريل.. ورشة «التعبير الإبداعى حول المفاهيم الفلسفية» بجوتة

30 أبريل.. ورشة «التعبير
نضال ممدوح
dostor.org/2141140

ينظم معهد التحرير لاونج جوتة٬ علي مدار ثلاثة أيام تبدأ من تمام العاشرة صباح الإثنين 30 أبريل٬ ورشة بعنوان «التعبير الإبداعي حول المفاهيم الفلسفية»٬ يقدمها الدكتور عمرو علي أستاذ علم الاجتماع.

تتضمن الوشة مقدمة حول فقدان الهالة التي أصبحت تميز المجتمعات الحديثة٬ مقدمة حول كتابات والتر بنجامين٬ آليات صد الوسطية "Mediocrity"٬ خطوات الكتابة الإبداعية٬ تقديم مفاهيم فلسفية من كتابات الفارابي، ابن سينا، ابن رشد، ادموند بيرك، فريدريك نيتشه، حنة ارندت، والتر بنجامين، فاتسلاف هافيل٬ كيفية دمج المفاهيم الفلسفية عن الجمال والقبح في عملية الكتابة٬ الدور الذي يمكن أن يقوم به الفرد لتجميل ما حوله٬ التدريب على أداء بعض المشاهد المسرحية متضمنة المفاهيم الفلسفية الوارد ذكرها في الورشة.

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