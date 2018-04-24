مصطفى خاطر يعود لتصوير «ربع رومى»

عاد الفنان مصطفى خاطر لتصوير دوره في مسلسله الجديد «ربع رومي» المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، بعد حصول فريق العمل على إجازة ثلاثة أيام.



وينتهي «خاطر» من تصوير كل أحداث المسلسل مع الأيام الثلاثة الأولى من مايو ليسبق كل زملائه المشاركين في دراما رمضان المقبل؛ ليتفرغ تمامًا قبل شهر رمضان بأسبوعين كاملين.



ويعد المسلسل هو البطولة المطلقة الأولى لمصطفى خاطر بعد أن قدم دورا مميزا خلال رمضان الماضي في مسلسل «هربانة منها» أمام الفنانة ياسمين عبدالعزيز.



ومسلسل «ربع رومى» بطولة مصطفى خاطر، يشاركه فيه بيومى فؤاد وهالة فاخر ومحمد سلام وميرنا جميل، إنتاج سينرجى، وإخراج معتز التوني.



