اليوم.. نهاية الحق فى التوزيعات النقدية لـ«أمريكانا مصر»

ينتهي اليوم الحق في الكوبون النقدي لحملة أسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية أمريكانا - مصر، بواقع 0.05725 جنيها للسهم، يوزّع من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.



وكانت الجمعية العامة العادية أقرت في مطلع أبريل الجاري، توزيع 22.9 مليون جنيه على المساهمين (بواقع 0.05725 جنيه للسهم)، ممولة من أرباح عام 2017.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً خلال 2017 بلغت 5 ملايين جنيه، مقابل أرباح بلغت 41.5 مليون جنيه، بتراجع قدره 88%.



وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه في 2016.



وكان مجلس إدارة شركة أمريكانا، اقترح في 20 فبراير الماضي، توزيعات نقدية على المساهمين بنحو 24.9 مليون جنيه عن أرباح 2017، بواقع 6 قروش للسهم.