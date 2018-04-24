اليوم.. نهاية الحق فى الكوبون النقدى لـ«غاز مصر»

ينتهى، اليوم الثلاثاء، الحق في كوبون النقدي لحملة أسهم شركة غاز مصر بواقع جنيه واحد للسهم على أن يتم صرف الكوبون بدءًا من جلسة 30 أبريل الجاري.



وكشف مقترح التوزيعات في مارس الماضي، عن أنه سيتم توزيع الأرباح على نحو 24 مليون سهم بواقع جنيه للسهم، وذلك بعد قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة من 120 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه.



جدير بالذكر أن غاز مصر تقدمت للبورصة منذ أيام، بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر، والمدفوع من 120 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه.



ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 120 مليون جنيه، موزعًا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.