اليوم.. بدء صرف الكوبون النقدى لحملة أسهم «القابضة الكويتية»

تبدأ الشركة القابضة المصرية الكويتية، اليوم الثلاثاء، صرف الكوبون النقدي بواقع 5 سنتات أمريكية لكل سهم.



وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة، توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 20% من القيمة الأسمية للسهم البالغة 24 سنتًا أمريكيًا.



وفي فبراير الماضي، قالت القابضة المصرية الكويتية، إن الجمعية العامة العادية ستجتمع في 24 مارس للنظر في مقترح توزيع 5 سنتات أمريكية لكل سهم (يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم).



يُذكر أن المؤشرات المالية للشركة أظهرت خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 92.7% لتبلغ 138.18 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 71.7 مليون دولار في 2016.



وزادت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 348.7 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 343.07 مليون دولار في العام السابق له بنسبة 1.7%.



ويبلغ رأسمال الشركة 256.11 مليون دولار، موزعًا على 1.02 مليار سهم، بقيمة أسمية 0.25 دولار.