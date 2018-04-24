صدور النسخة العربية لرواية «عصافير تلوث عشها»

صدرت مؤخرا عن دار آفاق بالقاهرة٬ النسخة العربية لرواية الكاتب الإسباني خوان غوبتلوسولو "عصافير تلوث عشها"، من ترجمة عبدالكريم جويطي٬ تقديم دكتور محمد برادة.



وقال عبدالكريم جويطي في مقدمة ترجمته: «لقد قيد للمبدعين الحقيقيين، وعلى مر العصور، أن يشهروا حبهم القاسي في وجه أوطانهم وأن يضعوا أنفسهم على طرفي نقيض مع الأساطير المؤسسة للهويات الوطنية، والتوافقات الكاذبة، والتوحيد القسري، ومستوطنات العقاب، زارعين الشك في قلب اليقينيات الصلدة، ومحطمين الترهات التي تقدم على أنها حقائق دامغة، وفاضحين الأنظمة القمعية.. إنهم وحدهم من يرون العالم وهو يمشي مختلا نحو مزيد من الفظائع والإبادات الجماعية ومعسكرات الاعتقال واضطهاد الأقليات والمهمشين. ولأنه من السهل دائما مهاجمة من يفضح نتانة العش عوض الانكباب المضني على تنظيفه، فقد تعرض هؤلاء وبشكل متواتر لتحامل ذويهم الذين اعتبروا كتاباتهم عملا إجراميا مخلا بالأمن والاستقرار».