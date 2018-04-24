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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 12:57 ص

«زمار يغنى ولوحة متحركة».. قصة قلعة «كولزين» مع الأشباح

«زمار يغنى ولوحة
نيفين هنري
dostor.org/2141111

تقع قلعة كولزين في أيرشاير في اسكتلندا، ويعتبر من أشهر المنازل المسكونة في البلد، واشتهر القصر باحتوائه العديد من الأشباح المتنوعة، هناك امرأة شابة ترتدي ثوبًا، وشخصًا ضبابيًا غريبًا يشاهد وهو يصعد الدرج الكبير البيضاوي. يقوم الزمارين بلعب المزمار خاصة قبل حفل زفاف عائلي وقد سمع أيضا وهو يلعب في ليالي عاصفة، مصحوبة بموجات المحيط المتلاطمة.

ووفقا لموقع "ناشونال تراست أوف سكوتنلاند" القلعة الغارقة في التاريخ الرائع والدموي في بعض الأحيان، كان لابد أن يكون هناك بعض القصص الخارقة للطبيعة. كما يحدث قلعة كولزين لديها نصيبها العادل من قصص الأشباح. اعتمادا على من تسأل، سيقول البعض أن هناك خمسة أشباح، على الرغم من أن الإجماع العام (وأعني بذلك ويكيبيديا) هو أن هناك سبعة.

يدعي بعض الرافضين أن كل شيء هو مجرد خيال من الناس، وأنهم يتغذون فقط على مخاوفهم الخاصة من المجهول. لقد قرأوا قصصًا عن الأشباح، لذا فهم على الأرجح يقنعون أنفسهم بأنهم رأوا أو سمعوا شيئًا لم يكن موجودًا في البداية".

واحدة من أكثر القصص شهرة، هو أن زمار مع كلبه، تم إرساله إلى الكهوف تحت القلعة. كان يشق طريقه من المدخل أسفل القلعة إلى مخرج على تلة تبعد عن مكان ما ليثبت للسكان المحليين أن الكهوف عادية وليس بها أشباح أو أشياء مخيفة، القصة تقول أن الزمار بدأ في الدوران عند سفح المنحدرات ودخل الكهوف، يليه رفيقه المخلص. يمكن سماع عويل المزمار من داخل القلعة، فوق أعلى المنحدرات.

وعندما بدأ العواء يتلاشى، افترض الناس أن الزمار كان يسلك طريقه عبر الكهوف، ولكن بعدها توقف صوت الزمر، توقف نباح الكلب ولم يخرج أحد من مخرج الكهف. ذهب بعض الاشخاص للبحث عن الزمار وكلبه، ولكن دون جدوى وهكذا تروج الأسطورة المحلية أنه في عشية زفاف عائلة كينيدي، الزمار كان يمكن رؤيته وسماع نغمات آلته الموسيقية.

وإذا تسنى لك دخول القلعة ستمر بالغرفة التي عرفت بأنها أكثر الحجرات المرعبة بسبب الأشباح التي تسكنها، وهي غرفة نوم الدولة في الطابق الأول. من زاروا القصر يزعمون أنهم رأوا ظهورات شبحية متجسدة في ألوان سوداء ورمادية تصعد الدرج من الطابق الأرضي إلى الأول. وقد أخذت هذه القصص على محمل الجد لدرجة أنه عندما زار الفريق Most Haunted القلعة لتصوير حلقة ، كانت هاتان المنطقتان اللتان اختارتا التركيز عليهما.

واحدة من اللوحات في الجزء العلوي من الدرج البيضاوي، صورة مارجريت إرسكين من دون، زوجة إيرل الثاني عشر من كاسيلياس، وتُحيط بهذه اللوحة ببعض القصص – إذا نظرت إلى اللوحة وأنت تمشي سوف تراها وهي تتبع خطواتك، كما أن أحد المرشدين قال إنه في بعض الأحيان ، عندما تكون القلعة هادئة ، يمكن رؤية ضباب غريب ينتقل من أحد جوانب الدرج إلى الجانب الآخر ويبدأ مسارها دائما أمام صورة مارغريت.

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