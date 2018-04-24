الليلة.. عرض فيلم «رجل الدولاب» فى فعاليات أيام القاهرة السينمائية

ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية٬ يعرض في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ فيلم "رجل الدولاب" للمخرج باسم يسري٬ ويعقب العرض نقاش حول الفيلم بحضور مخرجه.



وفي "رجل الدولاب" يسافر باسم يسري للدانمارك، حيث يتعرف على أسطورة "رجل الدولاب" المعروفة هناك، فيقرر أن يتتبع هذه القصة محاولاً معرفة المزيد عن هذا الشخص الذي عاش حياته كلها تقريباً متنقلاً في دولاب خشبي يحمله على ظهره ويستعمله كمسكن متنقل ينصبه أينما تسنى له ويعيش حوله بمعزل عن العمران والبشر، ولكن بمقربة منهم في نفس الوقت.



ونعرف عن هذه الرحلة من خلال الخط الدرامي التمثيلي الذي يحكي فيه باسم لصديقه عن هذه الرحلة كحلم رآه في منامه، بينما نرى تفاصيل الرحلة كمادة مصورة توثق للقاءات باسم في الدانمارك وزياراته للأماكن التي شهدت الأحداث.