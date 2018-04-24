الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 12:52 ص
مصرع شخصين إثر سقوط طائرة عسكرية فى تونس
عبير سليم
dostor.org/2141099
لقى شخصين مصرعهما إثر سقوط طائرة عسكرية قرب قاعدة جوية تابعة للجيش التونسي في مدينة صفاقس، حسبما أفادت «سكاي نيوز» عربية، في خبر عاجل الآن.
لقى شخصين مصرعهما إثر سقوط طائرة عسكرية قرب قاعدة جوية تابعة للجيش التونسي في مدينة صفاقس، حسبما أفادت «سكاي نيوز» عربية، في خبر عاجل الآن.
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