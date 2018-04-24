محاضرة علمية حول "علم الفلك" بالمعهد الفرنسي

يُنظم المعهد الفرنسي بالمنيرة، في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ محاضرة بعنوان "علم الفلك"، ويلقيها دكتور دافيد فالس-جابود٬ مدير الأبحاث في "CNRS" ويعمل في "Observatoire de Paris"، كما تم انتخابه لزمالة كلية تشرشل، بجامعة كامبردج، في عام 2015، وتلقى تعليمه في جامعات مدريد وباريس وكامبريدج.



وتتيح ظاهرة عدسة الجاذبية لعلماء الفلك الكشف عن الكواكب البعيدة، قياس كمية المادة المظلمة في العناقيد المجرية، العثور على المجرات الأكثر بعداً التي لم تتم ملاحظتها من قبل، بالإضافة إلى إخضاع طوبولوجيا الكون للمقاييس الكونية.



وتعد عدسة الجاذبية الأولى، التي تم اكتشافها بمحض الصدفة في عام 1979، بمثابة إثباتًا مبهرًا للنسبية العامة لأينشتاين، غير أن التاريخ المفاهيمي لهذه الظاهرة المدهشة يكشف الكثير من المفاجآت.

