اليوم.. محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة «26 جنيهًا»

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد متهمين بسرقة 26 جنيها من مواطن عن طريق الإكراه.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي وسعيد الرشيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.



وأسندت النيابة إلى المتهمين حسام محمد ١٧ سنة عاطل، وأميرة نشأت لطفي، وأحمد محمد حسين ١٧ سنة، حال كون المتهم الأول والثالث أطفال تجاوزت أعمارهم الخامسة عشر، ولم يتجاوزا الثمانية عشر تهمة سرقة المبلغ المالي ٢٦ جنيها المملوك للمجني عليه ياسر فتحي عبد القادر عن طريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، بأن جابوا الطرقات بحثا عن فريسة يسلبوها أموالها وما إن أبصروا المجني عليه، قام المتهم الأول بسرقة المبلغ من طيات ملابسه، ولما تنبه له تعدوا عليه جميعا بالضرب، محدثين إصابته، وتمنكوا بهذه الوسيلة بث الرعب في نفسه وشل حركته.



وعلى إثر بلاغ من المجني عليه تمكن معاون مباحث شرطة السيدة زينب من ضبط المتهمين، وعثر علي المبلغ وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في أقوال المجني عليه.