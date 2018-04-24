القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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سياسي
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 01:33 ص

طلعت خليل: البرلمان لن يتوانى عن توفير دعم إضافى للتعليم والصحة

النائب طلعت خليل
النائب طلعت خليل
محمد جعفر
dostor.org/2141059

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان لن يتوانى عن توفير دعم مالي إضافي لوزارات «التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان» لتعظيم دورهم في المرحلة المقبلة، لخدمة المواطن وتطوير منظومة التعليم والصحة والنقل في ظل حالها المتردي.

وأضاف خليل في تصريح لـ«الدستور»، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة عدة جلسات مع الوزراء المطالبين بزيادة مخصصاتهم خلال مناقشات الموازنة، وستبحث مع وزارة المالية توفير دعم إضافي قدر الإمكان.

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