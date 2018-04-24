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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 07:35 ص

أعشاب مذهلة لمنع «الحصوات» فى الكلى.. تعرف عليها

أعشاب مذهلة لمنع
إسلام جمال
dostor.org/2141054

تحمل الكليتين مسئولية إزالة السموم من الدم، فضلا عن إفراز بعض الهرمونات الهامة بالجسم مثل "الرينين" و"الأريثروبيوتين"، ويتسبب تضرر الكلى في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتراكم السموم بالجسم.

وإليكم أكثر الأعشاب الطبيعية فعالية في تطهير الكلى، وفقاً لموقع "top 10 home remedies":

- البقدونس
يعتبر البقدونس أقوى عشب مدر للبول ومطهر للكلى، فهو يعزز مقاومة الجسم للبكتيريا والجراثيم.

- الزنجبيل
يساعد الزنجبيل علي طرد السموم والمواد الضارة من الكلى، كما يعمل على تحسين عملية الهضم.

- الكركم
يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في منع وعلاج التهابات الكلى.

- ذيل الحصان
يُفيد عشب "ذيل الحصان" في زيادة كمية البول، والتي بدورها تقوم بطرد السموم والمواد الضارة من الجسم، فضلاً عن خصائصه المضادة للأكسدة التي تعزز كفاءة الكلى.

- الكرفس
يعمل الكرفس على إدرار البول وإزالة السموم، كما يحتوي على عناصر غذائية أساسية تحفز الكليتين، ويمنع تكون حصوات الكلى.

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