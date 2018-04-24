«صناعة الدواء»: الحكومة تعتمد على «أكديما» لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن شركات قطاع الأعمال أدويتها رخيصة وبها عمالة زائدة وبالتالى تعانى من خسائر فى الربحية والمكسب.



وأضاف "رستم"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن تلك الشركات فى الستينيات كانت مسيطرة على سوق الدواء فى مصر، نتيجة إهمالها وأدى ذلك إلى انحسار حصتها وذهبت حصتها إلى شركات استثمارية وأجنبية، وأصبحت لا تمثل سوى 4% أو 5%، من السوق وهى نسبة متدنية جدًا، لافتًا إلى أن الحكومة تهدف إلى الاعتماد على "أكديما" وشركات قطاع الأعمال لتوفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطن المصرى تزامنا مع دخول قانون التأمين الصحى.



وأوضح أن عدد شركات قطاع الأعمال 9 فقط منهم الشركة المصرية لتجارة الادوية، منفيس، سيد، القاهرة، النيل، مصر، والنصر للخامات، لافتًا إلى أن شركات "أكديما" تضم مساهمين مصريين وأجانب، الحكومة تمتلك فيها الحصة الحاكمة، ويرأس مجلس ادارتها الدكتورة ألفت غراب بقرار من مجلس الوزراء، وهى ذراع الدولة لتوفير الأدوية فى السوق المصرى.



وأكد أن شركات قطاع الأعمال تحتاج إلى التطوير وإعادة هيكلة والتى تحتاج لأموال، فإدخال شريك جديد سيُساهم فى إعادة شركات قطاع الأعمال للمنافسة.