أفيخاي أدرعي يهنئ «صلاح».. ورواد «فيس بوك»: «بلاش أبو مكة علشان هتزعل»

واصل أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني، استفزازاته للمصريين والعرب، حيث هنأ اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق «ليفربول» محمد صلاح، بفوزه بجائزة لاعب العام في إنجلترا.



ونشر أفيخاي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي صورة لـ«صلاح» وكتب عليها: «التهاني الحارة للفرعون المصري محمد صلاح».



وهاجم رواد «فيس بوك» متحدث الاحتلال، حيث قال أحد النشطاء «خليك في حالك.. مالك انت ومال صلاح، بلاش أبو مكة علشان هتزعل».



وقال أخر: «أنتم اليهود دهائكم وخبثكم متفوق على العرب بمراحل، نحن نعرف نوايكم وللأسف باقي العالم لا يعرف».