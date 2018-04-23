القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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اقتصاد
الإثنين 23/أبريل/2018 - 11:54 م

6 ملايين جنيه حصيلة بيع سيارات جمارك القاهرة في مزاد علني

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2141048

بلغ إجمالي حصيلة البيع النهائي للسيارات المباعة بجمارك القاهرة في المزاد العلني 6 ملايين و97 ألفا و100 جنيه.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إن جلسة المزاد العلني أقيمت لبيع 53 سيارة واردة من الخارج ومن مصادرات مصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة مستعملة وتوك توك وتروسيكل بثلاث عجلات ومواتير والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وأضاف المصدر، أنه خلال جلسة المزاد تم بيع 28 لوطا بيعا نهائيا، ولم يباع 25 لوطا لعدم وصول لقيمة البيع المحددة.

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