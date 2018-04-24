«الصحة»: تذليل العقبات أمام شركات الدواء الأجنبية للاستثمار فى مصر

أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن الإدارة المركزية للصيدلة اتخذت عدد من الإجراءات لتذليل العقبات أمام الشركات وتشجيع الشركات المحلية على الإنتاج، وتسهيل إجراءات التسجيل والتسعير وإزالة معوقات التصدير.



وأضافت "زيادة"، في تصريحات لها، أن ميكنة الإدارة المركزية للصيدلة ساهمت فى تسهيل إجراءات التسجيل، من خلال تقليل وقت التسجيل وتسريع جميع خطوات الإدارة، فيما يتعلق بالتسجيل والتسعير والاستيراد والإفراج والتفتيش والتراخيص والمعلومات الدوائية.



وأوضحت أن وزارة الصحة تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى قطاع الدواء، وتذليل جميع معوقات الإنتاج، منوهة إلى أن قرار وزير الصحة بتسجيل الأدوية الحاصلة على موافقة "FDA" و"EMA"، خلال شهر واحد سيساهم زيادة جذب الاستثمارات فى قطاع الدواء.