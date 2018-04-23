القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
عالم
الإثنين 23/أبريل/2018 - 11:49 م

محامية هولندية تطالب قطر بتعويض ضحايا إرهاب «جبهة النصرة»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أش أ
dostor.org/2141044

خاطبت محامية حقوقية هولندية بارزة، اليوم الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد، مطالبة بصرف تعويضات فورية لضحايا إرهاب تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا؛ نظرًا لأن التنظيم مدعوم من قطر.

واتهمت المحامية ليزبيث زجفيلد - في خطابها، نقلته صحيفة "ساكرمانتو بي" الأمريكية - قطر بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد "جبهة النصرة"، مشيرة إلى أن ذلك يجعل قطر مسئولة عن الأضرار التي عانى منها ضحايا التنظيم الإرهابي المرتبط بـ"القاعدة".

وقالت المحامية، إن أحد الضحايا احتجزه عناصر "جبهة النصرة" كرهينة قرب دمشق في ديسمبر 2012، مضيفة أن الرجل تعرض للتعذيب وشاهد اعدام رهينتين اثنتين أخريتين كما تعرض لعملية اعدام وهمية.

وأضافت زيجفيلد، أن الإرهابيين طالبوا بفدية 2 مليون دولار أمريكي لإطلاق سراح الرجل، الذي لم تكشف عن هويته قلقًا على سلامته، قبل أن يتمكن من الهروب خارج سوريا وحصل على حق اللجوء في هولندا.

وحذرت زيجفيلد، من أنه إذا لم تحدد قطر كيفية تمويلها لتعويض موكليها من ضحايا إرهاب "جبهة النصرة" خلال 6 أسابيع، ستتقدم بدعوى قضائية دولية ضد دولة قطر ومسؤولي الحكومة والأفراد والمنظمات الأخرى المستقرة في قطر ومنخرطة في تمويل الإرهاب.

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب على هامش«ميونخ للأمن»

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف

منذ حوالي 10 ساعات

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»

منذ حوالي 15 ساعة

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى

منذ يوم

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا

منذ يومين

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة

منذ يومين

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»

الآن

تأخر إقلاع 4 رحلات جوية من مطار القاهرة

لحظة استهداف مقاتلات التحالف لموكب صالح الصماد (فيديو)

الكويت: نتطلع لتنفيذ مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة

عاجل.. القبض على مطلق النار داخل مطعم ولاية تينيسي الأمريكية

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

أفيخاي أدرعي يهنئ «صلاح».. ورواد «فيس بوك»: «بلاش أبو مكة علشان هتزعل»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

ألبومات الصور

الأمير وليام وزوجته يرزقان بمولود ثالث (صور)

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

نجم الساعة

تدخلات «الأسطورة» تهدد درة بالانسحاب من «نسر الصعيد»

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

أفيخاي أدرعي يهنئ «صلاح».. ورواد «فيس بوك»: «بلاش أبو مكة علشان هتزعل»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

كشكول

"التعليم": 3 لجان للتحقيق في واقعة تحريض معلم على الطائفية بمدرسة بالمقطم

مدير تعليم شمال سيناء تشارك في احتفالات ذكرى تحرير "أرض الفيروز"

انطلاق أولى فاعليات مئوية زايد الدولية بحقوق عين شمس

الخشت: وضع حجر أساس الفرع الدولي لجامعة القاهرة بأكتوبر.. الأحد

رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول..غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

تلميذان يسطوان على منزل مدير فرع بنكي في تونس

نائب مجلس الدولة الاستشارى الليبى يلتقى بنواب الوفاق في طرابلس

الإحتلال يقتحم حارة الشيخ في مدينة الخليل

منوعات

غدًا.. مقرات لندن تحتفل بالحفيد الخامس لملكة بريطانيا

خبير حشرات يكتشف أكبر بعوضة في العالم بالصين

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك