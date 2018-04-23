القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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اقتصاد
الإثنين 23/أبريل/2018 - 11:43 م

ارتفاع أرباح المجموعة الأم لشركة «جوجل» خلال الربع الأول من 2018

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2141042

أعلنت مجموعة "ألفابيت"، وهي الشركة الأم لشركة "جوجل" الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت، اليوم الاثنين، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي، بما يعكس النمو القوي لإيرادات محرك البحث والإعلانات.

بلغت أرباح "ألفابيت" خلال الربع الأول من العام الحالي 4ر9 مليار دولار بما يعادل 33ر13 دولارا للسهم الواحد مقابل 73ر7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كان المحللون يتوقعون وصول أرباح المجموعة إلى 35ر9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

في الوقت نفسه، زادت إيرادات المجموعة خلال الربع الأول بنسبة 26% سنويا إلى 15ر31 مليار دولار مقابل 75ر24 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الإيرادات إلى 36ر30
مليار دولار فقط.

وزادت إيرادات جوجل من الإعلانات إلى 64ر26 مليار دولار مقابل 41ر21 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، في حين زادت إيرادات جوجل الأخرى من 21ر3 مليار دولار إلى 35ر4 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

من ناحيته؛ قال "روث بورات" المدير المالي للشركة، إن "استمرار النمو القوي لإيراداتنا يعكس قوة دفعنا على مستوى العالم حيث زادت الإيرادات بنسبة 26% عن الربع الأول من 2017 وبنسبة 23% في حالة تثبيت أسعار الصرف لتصل إلى 1ر31 مليار دولار. لدينا مجموعة واضحة من الفرص المثيرة أمامنا ونمونا القوي يتيح لنا استثمارها بكل ثقة".

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