29.9 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء فى البحر الأحمر

رصدت وزارة التخطيط، مبلغ 29.9 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمناطق المحرومة التابعة لمحافظة البحر الأحمر من إجمالي الاستثمارات المخصصة للمحافظة والمقدره بنحو 1.6 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة العام المالي الحالي 2017-2018.



وكانت وزارة التخطيط قدرت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بحوالي 135.4 مليار جنيه، بما يشكل نسبة 21%، من جملة الاستثمارات الكلية، وبلغت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة حوالي 65 مليار جنيه، وبما يشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات الحكومية، بينما شكلت الاستثمارات الممولة من الموارد الذاتية نسبة 32%، والقروض والتسهيلات 4%.



وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج البنية الأساسية للعام المالي 2017-2018 نحو 81.16 مليار جنيه، في حين بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج التنمية البشرية والاجتماعية نحو 45.6 مليار جنيه، أما بالنسبة لبرامج التنمية المحلية فقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لها نحو 6.66 مليار جنيه.