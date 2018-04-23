القبض على المشتبه به في إطلاق نار داخل محل حلوى بأمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية، الإثنين، أنها اعتقلت مشتبهًا به في مقتل 4 أشخاص في محل لحلوى الوافل في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، منهيًا بذلك بحثًا عريضًا أثار قلق إحدى أكبر المدن في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوردت صحيفة نيويورك تايم الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن نحو 160 مسئولا عن تنفيذ القانون قد اشتركوا في البحث عن المشتبه به، ترافيس رينكينج ( 29 عاما) والذي قال مسؤولون إنه استخدم بندقية من طراز (إيه أر - 15) خلال حالة هياج انتابته في مطعم صباح أمس الأحد.



وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رينكينج اليوم الاثنين في منطقة أشجار بالقرب من المجمع السكني الذي كان يعيش فيه، منهيا بذلك عملية المطاردة التي امتدت لليوم الثاني.



وأوردت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الأشخاص الأربعة الذين قتلوا خلال الهجوم أصيب أربعة أشخاص آخرين، وقالت السلطات إنه كان من الممكن إراقة المزيد من الدماء لو أن العميل البالغ من العمر 29 عامًا جيمس شو جونيور، لم ينتزع البندقية من يد رينكينج أثناء إعادة تلقيمه للبندقية وفر رينكينج من المطعم بعد الهجوم، حسبما قالت الشرطة عاريًا باستثناء سترة خضراء.



كان مكتب التحقيقات في تينيسي أضاف رينكينج إلى قائمة أثر عشرة أشخاص مطلوبين، واصفًا إياه بأنه رجل أبيض يبلغ طوله 6 أقدام و4 بوصات شعر بني وعيون بنية يزن 180 رطلًا.



وواجه رينكينج عدة مرات سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك توقيف بالقرب من البيت الأبيض في يوليو الماضي عندما عبر حاجزًا أمنيًا سعيًا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وبعد إلقاء القبض عليه في حادثة البيت الأبيض، اضطر رينكينج، الذي عاش في مورتون بولاية إيلينوي، إلى تسليم ثلاث بنادق ومسدس للمسؤولين في أغسطس الماضي، قبل أشهر فقط من انتقاله إلى ناشفيل.



وبعد الهياج في ناشفيل يوم أمس، لم يستطع المسؤولون أن يفسروا بشكل كامل كيف استعاد حيازة الأسلحة، وقد أعطى مكتب شريف مقاطعة تازويل في ولاية إلينوي الأسلحة التي يمتلكها - بما في ذلك إيه أر -15 التي ذهب بها إلى محل الحلويات يوم الأحد - إلى والده، جيفري رينكينج.



قال شريف روبرت هيوستن من مقاطعة تازويل في مؤتمر صحفي أمس إنه في حين أن ترافيس ريكينج "سلم طواعية" الأسلحة في 24 أغسطس، فإن والده كان يحمل بطاقة هوية لسلاح ناري وحق قانوني في حمل الأسلحة.



وأضاف شريف هيوستن: "سُمح له بالقيام بذلك بعد أن أكد للنواب أنه سيبقيهم في أمان وبعيدا عن ترافيس، ليس لدينا أي معلومات حول كيف استعاد ترافيس امتلاك تلك الأسلحة النارية".



وأشارت الشرطة في ناشفيل إلى أن والد رينكينج، الذي أعاد الأسلحة إلى ابنه، لا يمكن الوصول إليه للتعليق.