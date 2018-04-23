150 مليون جنيه لأهالى شمال سيناء المتضررين من العمليات الإرهابية

قال منير أبو الخير مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، إنه تم صرف 150 مليون جنيه لأهالي شمال سيناء المتضررين من العمليات الإرهابية، وذلك من خلال صندوق الإغاثة، الذى تم إنشاءه خصيصًا فى أكتوبر 2016 لتعويض المتضررين، كما أن الصندوق يقدم تعويضات وإغاثات عاجلة وآجلة لأهالي الشهداء والمصابين بالمحافظة.



وأوضح أبو الخير فى تصريح لـ«الدستور»، أن 13 ألف أسرة بمحافظة شمال سيناء، استفادت من تعويضات الصندوق، منها 6.500 أسرة برفح والشيخ زويد.



