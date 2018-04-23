القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 11:26 م

تدخلات «الأسطورة» تهدد درة بالانسحاب من «نسر الصعيد»

درة - محمد رمضان
درة - محمد رمضان
dostor.org/2141030

كشفت مصادر عن نشوب أزمة بين الفنان محمد رمضان، بطل مسلسل «نسر الصعيد»، والبطلة التونسية «درة»، قد تتسبب فى عدم لحاق المسلسل بالسباق الرمضانى المقبل.
وقالت إن «درة» انسحبت من التصوير بعد تقليص مشاهدها، وتعديل «رمضان» على الإسكريبت الخاص بالمسلسل، وزيادة مشاهد مواطنتها التونسية الفنانة عائشة بن أحمد، وهو ما اعتبرته تقليلًا من شأنها.
ووفقًا للمصادر، حاولت «درة» التحدث مع رمضان أكثر من مرة، إلا أنه أصر على الأمر، لضمان اللحاق بالسباق الرمضانى، وهو ما جعلها تدخل فى حالة من الضيق والتذمر، وقررت عدم إكمال التصوير.
وأكدت المصادر صعوبة الاستعانة بوجه بديل فى الوقت الحالى لضيق الوقت، إضافة إلى الانتهاء فعلًا من ٦٠٪ من المشاهد.
وأضافت: «رمضان استعان بمدير الإنتاج لإقناع درة بالعدول عن موقفها والعودة إلى التصوير مرة أخرى، فيما لا تزال المفاوضات قائمة بين الطرفين».

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