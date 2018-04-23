القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
الثقافة
الإثنين 23/أبريل/2018 - 11:25 م

«القدس وقضايا العروبة» أمسية في بيت الشعر بالأقصر

«القدس وقضايا العروبة»
إيهاب مصطفي _ حسام الضمراني
dostor.org/2141029

استضاف بيت الشعر في الأقصر، اليوم ٢٣ أبريل، كلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر في أمسية شعرية تحت عنوان «القدس وقضايا العروبة»، وقدمت الأمسية الطالبة داليا جهلان، ثم تحدث الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، في كلمته مُرحِّبًا بالحاضرين، معرفًا الحاضرين ببيت الشعر وبأنشطته الثقافية والأدبية المتنوعة.

وأكد «القباحي» على أن بيت الشعر بالأقصر مفتوح دائمًا لكل موهبة حقيقية في مجالات الإبداع المختلفة مقدمًا لكل موهبة شابة يد النصح والإرشاد عن طريق الورش التدريبية والمحاضرات الثقافية والأدبية.

ثم تلاه الدكتور كمال كامل محمود صلاح الحداد، عميد كلية البنات الأزهرية، الذي تحدث عن قيمة الشعر بوصفه خلاصة الفكر الإنساني، وأنه ليس فقط يدغدغ المشاعر إنما يخاطب العقل والوجدان ويحرك التفكير الإنساني منتقلًا للحديث عن اللغة العربية، وعن الأزهر الشريف بوصفه أقدم مؤسسة تعليمية، وراعيًا للفكر الوسطي الذي لا يعرف التطرف ولا الإرهاب ومنه خرج كبار العلماء والأساتذة منتقًلا للحديث عن قيمة الأقصى في نفوس العرب والمسلمين والذي جاءت هذه الأمسية تأكيدًا على حضوره دائمًا وأبدًا في نفوسنا نحن العرب والمسلمين.

وفي الأمسية الشعرية شارك الدكتور عصمت رضوان بقصيدتين «قصيدة من وحي العروبة، والقدس زهرة من ربيع الزمان»، كما شارك الدكتور سيد عبدالحليم الشوربجي بقصيدة بعنوان «وقفة شعرية في رحاب الحبيب محمد».

ومن الطالبات شاركت الطالبة داليا جهلان بقصيدة بعنوان «أنا إنسان»، كما شاركت الطالبة كاريمان محمد سالم بقصيدة بعنوان «أنين القلب»، وشاركت الطالبة شيماء عبدالحميد بقصيدة «سلام وقت ما عز السلام»، وشاركت الطالبة فاطمة عبدالناصر بقصيدة بعنوان «الأقصى»، كما شارك في الأمسية من الطالبات أيضا آية مسعود بشير، منى أحمد سالم.

«القدس وقضايا العروبة» أمسية في بيت الشعر بالأقصر
«القدس وقضايا العروبة» أمسية في بيت الشعر بالأقصر
«القدس وقضايا العروبة» أمسية في بيت الشعر بالأقصر
«القدس وقضايا العروبة» أمسية في بيت الشعر بالأقصر
«القدس وقضايا العروبة» أمسية في بيت الشعر بالأقصر
اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهرين

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

الآن

تأخر إقلاع 4 رحلات جوية من مطار القاهرة

لحظة استهداف مقاتلات التحالف لموكب صالح الصماد (فيديو)

الكويت: نتطلع لتنفيذ مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة

عاجل.. القبض على مطلق النار داخل مطعم ولاية تينيسي الأمريكية

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

أفيخاي أدرعي يهنئ «صلاح».. ورواد «فيس بوك»: «بلاش أبو مكة علشان هتزعل»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

ألبومات الصور

الأمير وليام وزوجته يرزقان بمولود ثالث (صور)

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

نجم الساعة

تدخلات «الأسطورة» تهدد درة بالانسحاب من «نسر الصعيد»

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

أفيخاي أدرعي يهنئ «صلاح».. ورواد «فيس بوك»: «بلاش أبو مكة علشان هتزعل»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

كشكول

"التعليم": 3 لجان للتحقيق في واقعة تحريض معلم على الطائفية بمدرسة بالمقطم

مدير تعليم شمال سيناء تشارك في احتفالات ذكرى تحرير "أرض الفيروز"

انطلاق أولى فاعليات مئوية زايد الدولية بحقوق عين شمس

الخشت: وضع حجر أساس الفرع الدولي لجامعة القاهرة بأكتوبر.. الأحد

رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول..غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

تلميذان يسطوان على منزل مدير فرع بنكي في تونس

نائب مجلس الدولة الاستشارى الليبى يلتقى بنواب الوفاق في طرابلس

الإحتلال يقتحم حارة الشيخ في مدينة الخليل

منوعات

غدًا.. مقرات لندن تحتفل بالحفيد الخامس لملكة بريطانيا

خبير حشرات يكتشف أكبر بعوضة في العالم بالصين

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك