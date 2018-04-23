«القدس وقضايا العروبة» أمسية في بيت الشعر بالأقصر

استضاف بيت الشعر في الأقصر، اليوم ٢٣ أبريل، كلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر في أمسية شعرية تحت عنوان «القدس وقضايا العروبة»، وقدمت الأمسية الطالبة داليا جهلان، ثم تحدث الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، في كلمته مُرحِّبًا بالحاضرين، معرفًا الحاضرين ببيت الشعر وبأنشطته الثقافية والأدبية المتنوعة.



وأكد «القباحي» على أن بيت الشعر بالأقصر مفتوح دائمًا لكل موهبة حقيقية في مجالات الإبداع المختلفة مقدمًا لكل موهبة شابة يد النصح والإرشاد عن طريق الورش التدريبية والمحاضرات الثقافية والأدبية.



ثم تلاه الدكتور كمال كامل محمود صلاح الحداد، عميد كلية البنات الأزهرية، الذي تحدث عن قيمة الشعر بوصفه خلاصة الفكر الإنساني، وأنه ليس فقط يدغدغ المشاعر إنما يخاطب العقل والوجدان ويحرك التفكير الإنساني منتقلًا للحديث عن اللغة العربية، وعن الأزهر الشريف بوصفه أقدم مؤسسة تعليمية، وراعيًا للفكر الوسطي الذي لا يعرف التطرف ولا الإرهاب ومنه خرج كبار العلماء والأساتذة منتقًلا للحديث عن قيمة الأقصى في نفوس العرب والمسلمين والذي جاءت هذه الأمسية تأكيدًا على حضوره دائمًا وأبدًا في نفوسنا نحن العرب والمسلمين.



وفي الأمسية الشعرية شارك الدكتور عصمت رضوان بقصيدتين «قصيدة من وحي العروبة، والقدس زهرة من ربيع الزمان»، كما شارك الدكتور سيد عبدالحليم الشوربجي بقصيدة بعنوان «وقفة شعرية في رحاب الحبيب محمد».



ومن الطالبات شاركت الطالبة داليا جهلان بقصيدة بعنوان «أنا إنسان»، كما شاركت الطالبة كاريمان محمد سالم بقصيدة بعنوان «أنين القلب»، وشاركت الطالبة شيماء عبدالحميد بقصيدة «سلام وقت ما عز السلام»، وشاركت الطالبة فاطمة عبدالناصر بقصيدة بعنوان «الأقصى»، كما شارك في الأمسية من الطالبات أيضا آية مسعود بشير، منى أحمد سالم.