اليوم.. عمومية «عمال مصر» تقر الجدول الزمنى للانتخابات العمالية

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الثلاثاء، برئاسة جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر، الجمعية العمومية للاتحاد، والتي تضم ممثلين عن جميع نقابات الاتحاد العامة الـ 24.



ومن المقرر أن تقر الجدول الزمني النهائي للانتخابات العمالية، واللوائح النوعية، تماشيًا مع تطبيق قانون النقابات العمالية، وحرية حق التنظيم، وتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات.