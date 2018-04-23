القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 11:16 م

الري والزراعة يستعدان لموسم أقصى الاحتياجات

الري والزراعة يستعدان
وائل القمحاوى
dostor.org/2141025

عقد المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية، اجتماعًا الإثنين، مع قيادات وزارة الزراعة لترتيبات فترة أقصى الاحتياجات القادمة وموسم زراعة الأرز.

قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، إنه يتم تنفيذ خطة لتوزيع المياه فى المحافظات، لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية فى حدود الحصة المائية مع إمكانية صرف جزء من حصة محافظة إلى أخرى بها مساحات زراعية أعلى فى المساحة.

أكد رئيس قطاع الري أن هناك توازنا فى تلبية الاحتياجات مع سد النقص من خلال استغلال المياه الناتجة عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية، وأنه يتم تحديد كميات المياه الفعلية للمياه حسب نوع المحصول وتوفيرها بداية من المنصرف خلف السد العالى إلى الترع لتوفير مياه الرى بجميع الأراضى فى المحافظات.

الري والزراعة يستعدان لموسم أقصى الاحتياجات
الري والزراعة يستعدان لموسم أقصى الاحتياجات
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