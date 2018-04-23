25 قتيلا وجريحا في حادث دهس بكندا (صور)
أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الإثنين، أنَّ 9 أشخاص قُتِلوا وأصيب 16 آخرون في حادث دهس بمدينة تورنتو.
وقالت الشرطة إنَّ القاتل صعد بسيارته فوق رصيف مزدحم بالمارة في المدينة.
أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الإثنين، أنَّ 9 أشخاص قُتِلوا وأصيب 16 آخرون في حادث دهس بمدينة تورنتو.
وقالت الشرطة إنَّ القاتل صعد بسيارته فوق رصيف مزدحم بالمارة في المدينة.
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