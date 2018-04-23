25 قتيلا وجريحا في حادث دهس بكندا (صور)

الأمير وليام وزوجته يرزقان بمولود ثالث (صور)

رزق ابن ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، وزوجته دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، الاثنين 23 نيسان أبريل، بطفلهما الثالث. وقال مكتب الأمير وليام وترتيبه الثاني على عرش بريطانيا، إنه وزوجته كيت رزقا بصبي ...