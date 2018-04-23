عقد مزاد علني لبيع 53 سيارة بجمرك مطار القاهرة

عقدت سلطات جمارك سيارات مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، جلسة مزاد علني لبيع 53 سيارة من السيارات المخزنة واردة من الخارج.



من جانبه، صرح مصدر مسؤول في جمرك السيارات بالمطار بأن السيارات التي أقيم عليها المزاد من مصادرات مصلحة الجمارك منها سيارات ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة، وتوك توك وتروسيكل ومواتير، ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.



وأضاف المصدر أن إجراء المزاد لبيع 53 سيارة، تم بيع 28 منها بيعا نهائيا وتبقى 25 سيارة لم يتم بيعها لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة، وبلغ إجمالى حصيلة البيع النهائي 6 ملايين و97 ألفًا و100 جنيه.

