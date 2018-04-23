«ري أسوان» يستعد لموسم أقصى الاحتياجات

واصل قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلي الاستعدادات لموسم الزراعات الصيفية وأقصى الاحتياجات خلال الأيام المقبلة بتطهير الترع والمصارف لتوفير المياه اللازمة للأراضى ومنع أي أزمات مستقبلًا.



قال على عامر، مدير الإعلام بالإدارة المركزية للرى بأسوان، تحت رئاسة المهندس محمد علي الشروني إنه تمت إزالة الحشائش ميكانيكيا من ترعة قطاوي وترعة 2 قطاوي وأعمال نزع الحشائش يدويًا على ترعة عاكف ضمن عملية صيانة المجاري المائية بهندسة كوم أمبو، وتنفيذ أعمال التطهير اليدوي على ترعة الكاجوج ضمن عملية صيانة المجاري المائية بهندسة السلسلة.