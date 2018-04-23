بالصور.. بدء أعمال توسعة شارع السودان بالعجوزة

قاد اللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة، اليوم الاثنين، حملة لتوسعة شارع السودان استعدادًا لزيادة الكثافة المرورية، خلال شهر رمضان، خاصة مع وجود ازدحام مروري نتيجة الغلق الجزئي بشارعي وادي النيل، وأحمد عرابي، بسبب أعمال إنشاء مترو الأنفاق.



واستقطعت الحملة جزء من الأرصفة بعد إزالة الإشغالات المخالفة من عليها بجوار الإدارة الصحية، وأمام استاد مصر بشارع السودان تجاه شارع أحمد عرابي، وتم رفع التراكمات وتسوية الأرض، تمهيدًا لرصفها وضمها للطريق العام تيسيرًا للحركة المرورية بالمنطقة.



وأشرف على تنفيذ الحملة جيهان أنور، مساعدة رئيس الحي، والحسيني مصطفي، مدير المباني، وناجي علي، مدير الإشغالات، وأحمد عبد الرازق، مدير صيانة الطرق، وخالد رضوان، مدير المرافق، وسيد علوان، مدير المتابعة، وسعيد عبد الفتاح، مدير المواقف، وسيد عبد العال، مدير الجراج، ومسئولي وعمال الإدارات الميدانية بالحي.



وتفقد رئيس الحي بدء أعمال تطوير مقر جمعية العاملين بالحي بحديقة 6 أكتوبر بالعجوزة، لتليق بالمناسبات الاجتماعية الخاصة بالعاملين في الحي.