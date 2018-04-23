بيان للتحالف العربي بشأن قصف خيمة زواج في اليمن

قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إنَّها تتابع باهتمام ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بادعاء استهداف قوات التحالف لخيمة زواج بمنطقة بني قيس، في محافظة حجة.



وأكدت القيادة، في بيان لها، على تراجع إجراءات ما بعد العمل لعملياتها المنفذة كافة خصوصًا مكان وزمان الحادث محل الادعاء، بحسب قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.



وأشار البيان إلى أنَّه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية حال الانتهاء من إجراءات المراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، مؤكدًة على حرصها على تبني وتطبيق قواعد الاشتباك بما ينسجم ويتماشى مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.



وشدد البيان على أنَها تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن تجنيب المدنيين آثار الصراع.