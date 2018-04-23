الصور الأولى لمولود الأمير وليام وزوجته كيت

نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية الصور الأولى للأمير ويليام وزوجته كيد ميدلتون، وطفلهما الذي رزقا به اليوم الاثنين.



وأعلن مكتب الأمير وليام في وقت سابق اليوم أنه وزوجته كيت رزقا بصبى اليوم الإثنين، ويزن المولود وهو الابن الذكر الثانى للزوجين حوالى 4 كيلوجرامات وحضر وليام الولادة.



وتظهر الصور الزوجين وهما يقفان أمام باب المستشفى مع مولودهما الحديث، أمام عدسات المصورين، قبل مغادرتهما إلى قصر كنسينغتون.



ويحمل المولود الجديد الترتيب الخامس في ولاية العرش، بعد شقيقه الأمير جورج (4 سنوات)، وشقيقته شارلوت (عامان)، ووالده الأمير وليام، وجده ولي العهد الأمير تشارلز.