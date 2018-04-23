كندا: 9 قتلى و16 مصابًا حصيلة حادث دهس فى تورنتو

ارتفع عدد ضحايا دهس شاحنة صغيرة، اليوم الاثنين، عددًا من المارة في وسط تورنتو، إلى وفاة 9 أشخاص وإصابه 16 آخرين، في حين أكدت وسائل إعلام اعتقال السائق.



وقالت الشرطة على "تويتر"، إن "الاصطدم" وقع في تمام 13.27 بالتوقيت المحلى، لكنها لم توضح ما إذا كان الأمر، متعمدًا أم مجرد حادث سير.



وبحسب الشرطة، فإن "شاحنة صغيرة بيضاء" صدمت مارة في شارع يونغ، شمال وسط مدينة تورونتو.



وأكدت صفحة "سي.ان.ان"، على موقع "فيس بوك"، حصيلة القتلى بعد ارتفاع ضحايا الحادث لوفاة 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بجروح وذكرت أن الشرطة اعتقلت سائق الشاحنة.