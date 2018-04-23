مستشار «الصحفيين الأفارقة»: الصراعات أعاقت خطط التنمية في إفريقيا

التقى السفير أحمد حجاج مستشار اتحاد الصحفيين الأفارقة، اليوم الاثنين، بوفد الصحفيين الأفارقة المشارك بالدورة التدريبية الحادية والخمسين للصحفيين الشبان الأفارقة بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بمبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، في حلقة نقاشية بعنوان "أفريقيا والتحديات الحالية: أفريقيا أولًا".



وتحدث حجاج مع الصحفيين الأفارقة عن التكامل في أفريقيا وأهم التحديات التي تواجه القارة السمراء، متطرقًا لمشكلة الصراعات الأفريقية التي تعوق خطط التنمية كالصراعات التي حدثت في بوروندي ورواندا والصراعات التي تشهدها حاليًا ليبيا ونيجيريا وجنوب السودان، مؤكدًا أن تلك الصراعات أدت الى تدمير مدن كانت بمثابة متاحف تاريخية للعالم كله.



وأشار حجاج خلال حديثه مع الصحفيين الأفارقة لما قدمه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من مجهود للقارة الأفريقية، حيث كان له العديد من المشروعات التي تعطلت بسبب ما حدث في ليبيا، لافتا إلى ضرورة أن يعمل الأفارقة ككتلة واحدة تحقيقا لحلم منظمة الوحدة الأفريقية، حينما أنشئت عام 1957 بأديس أبابا رافعة شعار "أفريقيا موحدة خالصة من الاستعمار".



وتحدث حجاج في هذا السياق عن الاتحاد الأوروبي كنموذج يجب على أفريقيا الاقتداء به، خاصة فيما يتعلق بإنشاء عملة موحدة وإزالة الحواجز الجمركية.



كما تطرق حجاج للحديث عن التدخلات الخارجية بأفريقيا، مؤكدًا أن هذا ليس بجديد على القارة السمراء، كما تحدث عن مشروع ربط الكاميرون التي تقع غرب أفريقيا بقناة السويس بشرق القارة، موضحًا أن ما يحققه ذلك المشروع من تسهيل للانتقالات وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار في أفريقيا.



وعلى الجانب الآخر من اللقاء، ناقش الصحفيون الأفارقة السفير أحمد حجاج حول غياب معرفة الأفارقة ببعضهم البعض، كما تطرقوا لمشكلة التباعد الثقافي بين الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية والأخرى الناطقة بالفرنسية، حيث أكد حجاج أن اللغة ليست عائقا أمام التكامل الأفريقي والدليل على ذلك ما حدث في الاتحاد الأوروبي، أما عن معرفة الأفارقة ببعضهم البعض فأكد لهم أن تلك مهمة المترجمين والصحفيين والإعلاميين الأفارقة لتعريف الشعوب الأفريقية ببعضها البعض من أجل وعي أفريقي متكامل.



وفي نهاية الجلسة الحوارية، أكد مستشار اتحاد الصحفيين الأفارقة، على ضرورة أن تضع الحكومات الأفريقية الأفضلية للأفارقة الآخرين في المشروعات والتبادل التجاري، موصيا الحكومات الأفريقية بضرورة تنفيذ اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة في كل القارة من أجل تنشيط التبادل والتكامل التجاري بين شتى الدول الأفريقية.



وأوصى الصحفيين الأفارقة بضرورة الاهتمام بتعريف الشعوب بثقافات الدول الأفريقية المختلفة وأهمية التعاون الثقافي في أفريقيا من أجل نهضة وتقدم القارة السمراء.



حضر الحلقة النقاشية الدكتورة سامية عباس أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة، وماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة راديو النيل، وشعيبو عثمان أمين عام اتحاد الصحفيين في نيجيريا.