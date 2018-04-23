القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 10:55 م

إحباط محاولة تهريب 380 قطعة أثرية نادرة (صور)

إحباط محاولة تهريب
متابعات
dostor.org/2141009

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط عدة قضايا للاتجار غير المشروع في الآثار وذلك على إثر قيامها بعدة حملات بقيادة اللواء مصطفى أنسي، مدير الإدارة العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بضرورة قيام كل أجهزة الوزارة المعنية بمكافحة الجريمة بشتى صورها والحفاظ على ثروات البلاد ومكافحة سرقات الآثار.

ووردت معلومات للواء دكتور هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار، مفادها قيام "رضا. م" مقيم ببني مزار المنيا، بحيازته لقطع أثرية بقصد الاتجار فيها، وذلك داخل منزله.

وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المنزل وبتفتيشه تم العثور على 353 قطعة أثرية.

في ذات السياق، وردت معلومات لضباط مباحث سياحة وآثار أسيوط مفادها قيام "أحمد. إ"، مقيم بأسيوط، بحيازة بعض القطع الأثرية، وبتقنين الإجراءات، تم العثور على 27 قطعة أثرية ترجع للعصر الفرعوني.

إحباط محاولة تهريب 380 قطعة أثرية نادرة (صور)
إحباط محاولة تهريب 380 قطعة أثرية نادرة (صور)
إحباط محاولة تهريب 380 قطعة أثرية نادرة (صور)
إحباط محاولة تهريب 380 قطعة أثرية نادرة (صور)
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