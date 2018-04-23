ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات

سجّلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية، الإثنين، ارتفاعًا لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات رغم معارضة إيران لتمديد اتفاق خفض إنتاج الخام بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا إلى ما بعد نهاية العام الحالي.



يأتي ذلك فيما قال بيجن زنكنة، وزير النفط الإيراني، لوكالة "شانا" الإيرانية إنه إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، فلن تكون هناك حاجة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والدول النفطية من خارج أوبك.



وقال الوزير الإيراني: "أسعار النفط المرتفعة حتى على المدى المتوسط ليست في صالح أوبك، لأنها تخلق حالة من التقلبات في الأسواق والضغوط على الأسعار".



وأكد محللون أن ارتفاع أسعار النفط ستشجع الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج من حقول الزيت الصخري، في حين أن زيادة الإنتاج الأمريكي قد تكون الشيء الوحيد الذي يبقي على أسعار النفط أقل من 70 دولارا للبرميل حاليا.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 24 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 68.64 دولار للبرميل.