غدًا.. مقرات لندن تحتفل بالحفيد الخامس لملكة بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، رفع الإعلام على جميع المباني الحكومية، غدًا الثلاثاء، من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً احتفالًا بقدوم المولود الثالث للأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون دوقة كامبردج.



وذكرت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، في بيان الأحد، أن المنظمات والهيئات المحلية الأخرى قد تختار أن تحذو حذو الحكومة في رفع الأعلام، مشيرة إلى أن الحكومات المفوضة في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز هي المسئولة عن إصدار تعليمات برفع علم الاتحاد على المباني التابعة لها وغيرها عند الضرورة.



كان قصر كنسنجتون أعلن، في وقت سابق، أن دوق كامبردج وزوجته كيت ميدلتون قد رزقا بصبي، وهو الذكر الثاني في الأسرة بعد الأمير جورج.



يحتل المولود الجديد الذي لم يتم إعلان اسمه بعد المرتبة الخامسة في ترتيب ولاية عهد المملكة المتحدة، بعد جده الأمير تشارلز ووالده الأمير وليام، وشقيقه الأمير جورج، وشقيقته الأمير شارلوت، ويأتي قبل عمه الأمير هاري.