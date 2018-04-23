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فن
الإثنين 23/أبريل/2018 - 10:43 م

هاني سلامة ينتهي من تصوير «فوق السحاب» بالمجر

أسرة مسلسل فوق السحاب
أسرة مسلسل فوق السحاب
اخاء شعراوي
dostor.org/2140997

طار هاني سلامة، مساء الإثنين، بصحبة المخرج رؤوف عبدالعزيز وفريق عمل المسلسل إلى باريس من أجل استكمال تصوير باقي مشاهد مسلسل فوق السحاب، للانتهاء من المشاهد المقرر تصويرها خارج مصر قبل السباق الرمضاني.

وتجمع المشاهد في باريس النجم هاني سلامة مع محمد محمود عبد العزيز والفنانة الشابة سلمي حسن.

يأتي ذلك بعدما انتهي المخرج رؤوف عبدالعزيز من تصوير مشاهد المسلسل المقرر تصويرها في مدينة بودابست بالمجر بعدما استمر التصوير هناك لمدة 10 أيام في العديد من المناطق المختلفة والجديدة على عين المشاهدين، خاصة أنها المرة الأولى التي يتم تصوير عمل درامي في بودابست، نظرًا لحرص مخرج العمل على تقديم صورة بصرية مميزة وجديدة ذات تكنيك مختلف وأكثر واقعية للجمهور في رمضان وقد جمعت المشاهد في المجر بين هاني سلامة والفنان إيهاب فهمي والفنانة مني عبد الغني وهبة عبدالغني.

يعد فوق السحاب المسلسل الوحيد العام الذي تم تصوير مشاهدة في أكثر من دول أوروبية، هذا إلى جانب أنه العمل الدرامي الأول في الوطن العربي الذي يسافر صناعة إلى بودابست بالمجر من أجل تصوير عمل فني، الأمر ذاته حدث عندما سافروا إلى روسيا حيث كان أول مسلسل في تاريخ الدراما المصرية يقوم بالتصوير.

مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة، وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر، وعفاف ومنى عبدالغني ونهال عنبر وميرنا نور الدين ومني عبدالغني وشادي ألفوس وتوني ماهر وعزة مجاهد وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبدالعزيز وانتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي.

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