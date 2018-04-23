إيناس عبدالدايم تتجه إلى السعودية لحضور حفلات الأوبرا

علمت «الدستور» أن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ستتوجه خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة السعودية الرياض، لحضور حفلات فرقة الموسيقى العربية بمركز الملك فهد الثقافي، والمقرر إقامتها يومي الأربعاء والخميس 25 و26 أبريل الجاري.



وكان وصل إلى مدينة الرياض، اليوم الإثنين، الوفد الفني لدار الأوبرا المصرية برئاسة جيهان مرسي، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، والمكون من 45 عازفًا ومطربًا، ولاقى أعضاء الوفد المصري حفاوة شديدة منذ لحظة وصولهم وقد انتشرت في شوارع المدينة اللافتات الخاصة بالحفل.



وقال مسؤولو مركز الملك فهد الثقافي إنه تم وضع شاشات ضخمة خارج قاعة المسرح لاستيعاب الجمهور الذي من المنتظر أن يتجاوز 4 آلاف مشاهد في كل حفل، وتؤدي الفرقة بروفاتها الختامية في الخامسة مساء غد الثلاثاء 24 أبريل بالمركز.



هذه الزيارة تعد الأولى التي تشارك فيها دار الأوبرا المصرية في حفلات بالمملكة العربية السعودية.

