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الإثنين 23/أبريل/2018 - 10:41 م

السودان يبلغ الولايات المتحدة استعداده لبدء المرحلة الثانية من الحوار

السودان يبلغ الولايات
أش أ
dostor.org/2140993

أبلغ وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم، ستيفن كوتسيس، استعداد بلاده لبدء المرحلة الثانية من الحوار الثنائي للمضي في مسار العلاقات المشتركة.

وبحث الجانبان، اليوم، بالخرطوم، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السودانية، العميد أحمد خليفة الشامي، في بيان صحفي، إن وزير الدفاع السوداني أكد -خلال اللقاء- على حرص السودان ورغبته في إقامة علاقات سوية ومثمرة مع الولايات المتحدة، تقوم على الاحترام المتبادل ورعاية المصالح المشتركة والتعاون فيما يخدم قضايا الأمن والسلم الدوليين.

وأكد استعداد الحكومة السودانية لانطلاقة المرحلة الثانية من الحوار الأمريكي السوداني والإجابة عن كل الاستفهامات والمضي قدمًا في مسار العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أكدّ القائم بالأعمال الأمريكي ـ بحسب البيان ـ تقدير الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها السودان والتزامه برعاية السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى على صعيد مسارات الحوار المشترك بين البلدين، واستعدادهم لبدء المرحلة الثانية.
وفي سياق آخر، يصل العاصمة السودانية الخرطوم، غدا الثلاثاء، وفد بريطاني رفيع لبدء المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي السوداني ـ البريطاني.

وتُعد هذه الزيارة الثانية للوفد البريطاني حيث كانت زيارته الأولى للخرطوم في مارس 2016، وفيها جرى تدشين الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وذكرت السفارة البريطانية بالخرطوم، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الوفد يقوده نيل ويجان رئيس إدارة أفريقيا في وزارة الخارجية، موضحة أن الزيارة تأتي لأجل بدء المرحلة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة.

وأفاد البيان، بأن الحوار الاستراتيجي يشمل اجتماعات مع وزارة الخارجية ولقاءات مع عدد من المسئولين السودانيين، وأوضح أنه سيغطي مجموعة من القضايا بما في ذلك العلاقات الثنائية، والهجرة، وعملية السلام، وحقوق الإنسان، والتجارة، والعلاقات الثقافية، والوضع الإقليمي.

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