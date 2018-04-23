بورصة وول ستريت تغلق مستقرة مع تجاذب السوق بين عوائد السندات وأرباح الشركات

أغلقت بورصة وول ستريت بلا تغير يذكر اليوم، بعد أن وجدت صعوبة في السير في اتجاه واضح، مع تضرر المؤشر ناسداك من علامات على انحسار الطلب على الهواتف الذكية، بينما غطت زيادة في عوائد السندات على أجواء التفاؤل بشأن أرباح الشركات.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 14.25 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 24448.69 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد ند بورز500 الأوسع نطاقا 0.15 نقطة، أو 0.01 بالمئة، ليغلق عند 2670.29 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 17.53 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 7128.60 نقطة.