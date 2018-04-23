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الإثنين 23/أبريل/2018 - 10:29 م

وصول وفد وزارة الطيران المدني قادما من الإمارات

شريف فتحي وزير الطيران
شريف فتحي وزير الطيران المدني
محمود السعدى
dostor.org/2140985

وصل شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، قادمًا من دبي على رأس وفد من شركتي «مصر للطيران للخطوط الجوية» و«إير كايرو»، بعد المشاركة في فعاليات الملتقى العربي الدولي للسياحة والسفر «ATM»، والذي أقيم خلال اليومين الماضيين.

وجاءت مشاركة الوزير في الملتقى، في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين قطاعي السياحة والطيران، وجذب المستثمرين، وكذا العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خصوصًا مناطق الجذب السياحية، وشارك في الملتقى عدد كبير من شركات السياحة والفنادق العالمية.

وتم إنهاء إجراءات وصول وزير الطيران المدني والوفد المرافق له بصالة كبار الزوار.

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