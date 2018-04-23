«نظام الحمدين» يستغل فكر فرماجو السياسي لتدمير الصومال

استغل النظام القطري ميول رئيس الصومال الحزبية، عبدالله فيرماجو، لزعزعة أمن الصومال وجعله مرتعًا للجماعات الإرهابية والعصابات المتطرفة كالقاعدة وشباب المجاهدين.



ومنذ نجاح «فيرماجو» بالرئاسة بعد انتخابه من قبل البرلمان في نوفمبر 2017، قرب فرماجو أصحاب التيارات المتشددة من الرئاسة لجعلهم أدوات له في التنسيق مع النظام القطري، وعلى رأسهم فهد ياسين، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يتولى الآن منصب المدير العام للقصر الرئاسي الصومالي.



ونجحت قطر في استغلال هذا الأمر باعتبارها الراعي الأكبر لتنظيم الإخوان، ودعمه ماديًا وسياسيًا، وتوفير اللجوء لهم ومنحهم منصات إعلامية لمهاجمة بلدانهم، لكن هذه المرة في الصومال حيث ذرعت عناصرها هناك.



ولم يأت فرماجو من حزب سياسي، بل شكل تجمعًا سياسيًا يسمى «الكفاءات» مُشكل في معظمه من صومالي المهجر، لأنه عاش معظم حياته بالولايات المتحدة وحصل على جنسيتها، وبالتالي نجحت قطر في اختراق هذا التشكيل والسيطرة عليه بالمال ودس رجالها في مناطق النفوذ بمفاصل الدولة الصومالية.