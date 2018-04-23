غدًا.. «هندسة القاهرة» تحتفل بخريجي دفعة 2017

تحتفل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، غدا، بخريجي دفعة 2017 من الحاصلين على البكالوريوس وتكريم أوائل الخريجين، والحاصلين على الماجستير والدكتوراة، بالإضافة إلى تكريم جيل الرواد من خريجي دفعة 1967 وأساتذة الكلية الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة للبحث العلمي.



وتقام الاحتفالية برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر السابق ومساعد رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وعدد من روساء الجامعات الحكومية والخاصة ونواب رئيس الجامعة والأساتذة والطلاب.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إنه يتابع عن كثب تطوير الكلية على المستوي البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، ومساهمة الكلية في المشروعات ذات الصلة بخطة التنمية بمصر، وتوجيه الجهود نحو البحوث التطبيقية وتشجيع الطلاب والخريجين على ريادة الأعمال، مشيدًا بجهود الكلية في تطوير المناهج واستحداث العديد من البرامج المتميزة أكاديميا ومهنيا لتلبية احتياجات التطور والتنمية في مجالات العمران والبنية التحتية والصناعة وكافة المجالات الهندسية باعتبارها رائدة كليات الهندسة في مصر.